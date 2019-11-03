«Реал» раскритиковал судейство в чемпионате Испании. В команде уверены, что не досчитались по вине арбитров семи очков.

По информации AS, в Мадриде рассматривают три матча: с «Бетисом» (0:0, по мнению «Реала», арбитр должен был назначить пенальти за игру рукой), «Вильярреалом» (2:2, «Реалу» также якобы не поставили 11-метровый из-за фола Альбиоля на Винисиусе) и «Мальоркой» (0:1, фол в штрафной на Диасе и отсутствие наказаний за нарушения против Каземиро и Рамоса).

«Реал» идет вторым в Ла Лиге, набрав 22 очка в 11 матчах.

В 11-м туре мадридцы имели шансы возглавить таблицу, так как «Барселона» проиграла «Леванте», но сыграли вничью с «Бетисом».

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