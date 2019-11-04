«Реал» и «Бетис» скатали нулевую ничью в 12-м туре чемпионата Испании.

Хамес Родригес и Гарет Бэйл не попали в заявку на матч, потому что оба травмированы, поэтому смотрели за игрой со стадиона. По правилам «Реала», звездам клуба запрещается уходить с трибун до 80-й минуты. Колумбиец и валлиец покинули арену до конца игры. Зидан прокомментировал ситуацию.

«Не думаю, что они продемонстрировали неуважение. Оба были с командой перед матчем, поздоровались с партнерами, вот что важно», – приводит Sky Sports слова француза.

«Барселона и «Реал» возглавляют чемпионат Испании – у клубов по 22 очка.

Столько же баллов у «Реал Сосьедад», но у него на сыгранную игру больше.

Ранее Зидан неоднократно пытался избавиться от Бэйла – например, пробовал продать его в Китай.

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