Еще недавно фирменным скиллом Гарета Бэйла считались реактивные забеги: валлийцу даже не приходилось включать дриблинг – он просто удирал от защитников на широченном шаге. Сейчас все изменилось: скорость по-прежнему с Гаретом, но он использует ее по другому назначению. Любимая фишка Бэйла-2019 – молниеносные спринты со стадиона.

Обычно это происходит так: травмированный Гарет скучает на трибуне «Бернабеу», а после 80-й минуты удирает из ложи, садится в элитную тачку, врубает музычку и, присвистывая, едет домой. Такое за последний год случалось уже минимум четырежды («Сосьедад», «Барса», «Леганес», «Бетис»), но Бэйла даже не штрафуют – по неизвестным причинам внутренние правила «Реала» позволяют уезжать за 10 минут до свистка. Зидан тоже не критикует поведение Гарета публично – видимо, уже смирился, что у валлийца есть более важные дела, чем просмотр матчей клуба, который платит ему около 15 млн евро в год.

Гарет БэйлGetty Images

Нелепые побеги Бэйла лучше всего иллюстрируют его отношение к команде, фанатам, тренерам и руководству. Он протокольно делает свою работу: четко следует контракту, но не прикладывает сверхусилий. Гарету плевать на результаты «Мадрида» – он бы с гораздо большим удовольствием лег на диван и заценил турнир по гольфу. Кажется, он даже не понимает: досрочные уходы со стадиона – удар и по репутации клуба (нулевая преданность от лидеров), и по собственному имиджу. Причем все из-за жалких десяти минут, которые ничего не изменят.

Как себя вел Криштиану, когда по объективным причинам не попадал в заявку? Заряжал парней, всем видом демонстрировал, что переживает вместе с ними, а еще не бросал «Мадрид» до последних секунд. Подход Роналду абсолютно здравый: есть вещи, которые гораздо важнее всех договоров – например, желание быть с командой до конца в любых обстоятельствах.

Но у позднего Бэйла нет этой страсти – он слишком сытый, чтобы тратить эмоции на такую ерунду как футбол. Просидел 80 минут – все, свобода, прямо как в школе после шестого урока. От условного Олега Самсонова, который бегал по кругу в «Краснодаре», сегодняшний Гарет отличается лишь тем, что иногда его все же выпускают – глупо держать вне ростера настолько дорогой актив.

Гарет БэйлGetty Images

Впрочем, совсем скоро валлийца отправят в Китай – вероятно, трансфер оформят уже зимой. Бэйл поедет за кэшем (30 лет – поиграл и хватит), а «Реал» тихо и безболезненно избавится от капризной звезды, которая так и не вышла из тени Роналду. Когда Криш был в команде, Гарет изредка выходил на первый план. Но как только португалец ушел, стало ясно: несмотря на гигантский талант, валлийцу не дано быть лидером из-за мерзкого характера.

С такими данными (скорость, удар, атлетичность, прыгучесть) Бэйл имел все шансы запомниться иконой «Реала». Ачивки британца наглядно подтверждает этот тезис: в форме «бланкос» Гарет вонзил больше сотни мячей, забил победные голы в двух финалах ЛЧ, унизил «Барсу» в финале Кубка короля, взял четыре Кубка чемпионов и одно золото Ла Лиги – феноменальный результат для любой суперзвезды.

Но даже с учетом всех подвигов по Бэйлу абсолютно не будут скучать на «Бернабеу». В последние сезоны он утомил абсолютно всех. Конфликты с Зиданом, вечные травмы, хроническая лень (например, в плане изучения языка), абстрагированность от футбола (только гольф!), безумный агент (Барнетт наговорил бреда на пару толстых книг), неусидчивость в вип-ложе – грехов слишком много, чтобы Гарета канонизировали в Мадриде.

Скорее, его карьеру в Испании будут вспоминать с горечью. Бэйл выиграл кучу трофеев, но мог добиться гораздо большего, если бы искренне любил футбол, а не относился к нему как к надоевшей офисной работе.

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