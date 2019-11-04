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Бэйлу плевать на «Реал». Он мог стать легендой клуба, но уйдет изгоем

Бэйлу плевать на «Реал». Он мог стать легендой клуба, но уйдет изгоем
Павел Городницкий

15 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

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Еще недавно фирменным скиллом Гарета Бэйла считались реактивные забеги: валлийцу даже не приходилось включать дриблинг – он просто удирал от защитников на широченном шаге. Сейчас все изменилось: скорость по-прежнему с Гаретом, но он использует ее по другому назначению. Любимая фишка Бэйла-2019 – молниеносные спринты со стадиона.

Обычно это происходит так: травмированный Гарет скучает на трибуне «Бернабеу», а после 80-й минуты удирает из ложи, садится в элитную тачку, врубает музычку и, присвистывая, едет домой. Такое за последний год случалось уже минимум четырежды («Сосьедад», «Барса», «Леганес», «Бетис»), но Бэйла даже не штрафуют – по неизвестным причинам внутренние правила «Реала» позволяют уезжать за 10 минут до свистка. Зидан тоже не критикует поведение Гарета публично – видимо, уже смирился, что у валлийца есть более важные дела, чем просмотр матчей клуба, который платит ему около 15 млн евро в год.

Гарет Бэйл

Гарет БэйлGetty Images

Нелепые побеги Бэйла лучше всего иллюстрируют его отношение к команде, фанатам, тренерам и руководству. Он протокольно делает свою работу: четко следует контракту, но не прикладывает сверхусилий. Гарету плевать на результаты «Мадрида» – он бы с гораздо большим удовольствием лег на диван и заценил турнир по гольфу. Кажется, он даже не понимает: досрочные уходы со стадиона – удар и по репутации клуба (нулевая преданность от лидеров), и по собственному имиджу. Причем все из-за жалких десяти минут, которые ничего не изменят.

Как себя вел Криштиану, когда по объективным причинам не попадал в заявку? Заряжал парней, всем видом демонстрировал, что переживает вместе с ними, а еще не бросал «Мадрид» до последних секунд. Подход Роналду абсолютно здравый: есть вещи, которые гораздо важнее всех договоров – например, желание быть с командой до конца в любых обстоятельствах.

Но у позднего Бэйла нет этой страсти – он слишком сытый, чтобы тратить эмоции на такую ерунду как футбол. Просидел 80 минут – все, свобода, прямо как в школе после шестого урока. От условного Олега Самсонова, который бегал по кругу в «Краснодаре», сегодняшний Гарет отличается лишь тем, что иногда его все же выпускают – глупо держать вне ростера настолько дорогой актив.

Гарет Бэйл

Гарет БэйлGetty Images

Впрочем, совсем скоро валлийца отправят в Китай – вероятно, трансфер оформят уже зимой. Бэйл поедет за кэшем (30 лет – поиграл и хватит), а «Реал» тихо и безболезненно избавится от капризной звезды, которая так и не вышла из тени Роналду. Когда Криш был в команде, Гарет изредка выходил на первый план. Но как только португалец ушел, стало ясно: несмотря на гигантский талант, валлийцу не дано быть лидером из-за мерзкого характера.

С такими данными (скорость, удар, атлетичность, прыгучесть) Бэйл имел все шансы запомниться иконой «Реала». Ачивки британца наглядно подтверждает этот тезис: в форме «бланкос» Гарет вонзил больше сотни мячей, забил победные голы в двух финалах ЛЧ, унизил «Барсу» в финале Кубка короля, взял четыре Кубка чемпионов и одно золото Ла Лиги – феноменальный результат для любой суперзвезды.

Но даже с учетом всех подвигов по Бэйлу абсолютно не будут скучать на «Бернабеу». В последние сезоны он утомил абсолютно всех. Конфликты с Зиданом, вечные травмы, хроническая лень (например, в плане изучения языка), абстрагированность от футбола (только гольф!), безумный агент (Барнетт наговорил бреда на пару толстых книг), неусидчивость в вип-ложе – грехов слишком много, чтобы Гарета канонизировали в Мадриде.

Скорее, его карьеру в Испании будут вспоминать с горечью. Бэйл выиграл кучу трофеев, но мог добиться гораздо большего, если бы искренне любил футбол, а не относился к нему как к надоевшей офисной работе.

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