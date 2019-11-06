Лучший футболист 2018 года Лука Модрич приобрел скульптуру бронзового муравья.

Как сообщает AS, хорват последовал примеру капитана «Реала» Серхио Рамоса, который купил скульптуру насекомого в феврале этого года. Произведение искусства так понравилось Серхио, что он приобрел еще несколько статуй – для жены и детей.

Стоимость муравья, купленного Модричем, составляет 5 тысяч евро; длина статуи – 60 сантиметров.

Бронзовые муравьи – работа лондонского художника Ishiwüt. Он намерен в определенный день собрать в одном месте всех покупателей вместе с муравьями.

В чемпионате Испании-2019/20 Модрич провел шесть игр, забил один мяч и оформил один ассист.

В доме Рамоса висит «Тайная вечеря». На месте Иисуса – Серхио, рядом – жена и Марсело

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