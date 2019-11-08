Звезда и лидер «Барселоны» Лионель Месси на тренировках не разговаривает с новичком команды Антуаном Гризманном.

Слухи о непростых отношениях между партнерами пошли еще в начале сезона, но тогда игроки поспешили опровергнуть информацию. Однако французский форвард в одном из интервью отмечал, что их коммуникация пока складывается не слишком ярко из-за немногословного стиля общения обоих.

El Chiringuito TV сообщает, что футболисты лишь не хотят выносить напряжение на публику – на самом деле, они вообще не разговаривают на тренировочных занятиях.

Известно, что Месси активно выступал за летнее возвращение Неймара. Возможно, лидер команды расстроен, что вместо его бывшего партнера клуб приобрел француза.

У Лео в этом сезоне шесть матчей, пять мячей и четыре ассиста. У Гризманна 4+4 в 10 играх.

Сборная, Дудь и adidas показали новую форму. Репортаж с шоу, которое прошло в бывшем заводском цеху

Качай приложение Eurosport для iOS и Android