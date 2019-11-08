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El Chiringuito TV: Месси и Гризманн не общаются на тренировках
В атаке каталонцев напряженно.
Звезда и лидер «Барселоны» Лионель Месси на тренировках не разговаривает с новичком команды Антуаном Гризманном.
Слухи о непростых отношениях между партнерами пошли еще в начале сезона, но тогда игроки поспешили опровергнуть информацию. Однако французский форвард в одном из интервью отмечал, что их коммуникация пока складывается не слишком ярко из-за немногословного стиля общения обоих.
El Chiringuito TV сообщает, что футболисты лишь не хотят выносить напряжение на публику – на самом деле, они вообще не разговаривают на тренировочных занятиях.
- Известно, что Месси активно выступал за летнее возвращение Неймара. Возможно, лидер команды расстроен, что вместо его бывшего партнера клуб приобрел француза.
- У Лео в этом сезоне шесть матчей, пять мячей и четыре ассиста. У Гризманна 4+4 в 10 играх.
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