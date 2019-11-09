Полузащитник «Реала» Хамес Родригес воспользовался услугами суррогатной матери при рождении второго ребенка.

28 октября 28-летний футболист объявил в инстаграме о рождении сына Самуэля. «Здравствуйте, хочу поделиться с вами огромной радостью. Сегодня бог снова позволил мне стать отцом и наградил нас появлением в семье Самуэля. Мы счастливы и переживаем этот чудесный момент. Большое спасибо за вашу доброту», – написал Хамес.

По информации El Tiempo, имя матери ребенка неизвестно. Источики колумбийского издания сообщают, что Родригес и его герлфренд, венесуэльская модель Шеннон де Лима, воспользовались услугами суррогатной матери по совету Криштиану Роналду. Самуэль родился в Колумбии, первое время за ним будет присматривать мать Хамеса. Затем малыш переедет в Мадрид.

Также у Родригеса есть дочь от первого брака.

У Роналду четверо детей, трое рождены суррогатными матерями.

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