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Бартомеу: «Вальверде – идеальный тренер для нынешней «Барселоны»
Похоже, коуч задержится в Каталонии как минимум до конца сезона.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил доверие главному тренеру Эрнесто Вальверде.
Тренера критикуют с прошлого сезона, особенно после шокирующего вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля». Команда не показывает лучшей игры, а в раздевалке чувствуется напряжение. Однако руководство каталонцев уверено – лучше Варьверде никого нет.
«В этом сезоне мы собрали молодых игроков, которые должны помочь нам в переходный период. Мы считаем, что Эрнесто – идеальный тренер для нашей комбинации из успешных возрастных игроков и перспективных парней», – приводит слова президента клуба Marca.
- «Барселона» идет на втором месте в Ла Лиге, у команды 22 балла. На первой строчке «Реал Сосьедад», но у каталонцев два матча в запасе.
- В Лиге чемпионов клуб лидирует в группе F.
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