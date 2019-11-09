Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил доверие главному тренеру Эрнесто Вальверде.

Тренера критикуют с прошлого сезона, особенно после шокирующего вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля». Команда не показывает лучшей игры, а в раздевалке чувствуется напряжение. Однако руководство каталонцев уверено – лучше Варьверде никого нет.

«В этом сезоне мы собрали молодых игроков, которые должны помочь нам в переходный период. Мы считаем, что Эрнесто – идеальный тренер для нашей комбинации из успешных возрастных игроков и перспективных парней», – приводит слова президента клуба Marca.

«Барселона» идет на втором месте в Ла Лиге, у команды 22 балла. На первой строчке «Реал Сосьедад», но у каталонцев два матча в запасе.

В Лиге чемпионов клуб лидирует в группе F.

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