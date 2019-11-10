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Бензема круто преобразился после ухода Роналду. Сборная Франции теряет идеального форварда

Бензема круто преобразился после ухода Роналду. Сборная Франции теряет идеального форварда
Дмитрий Панферов

45 мин. назад

Карим больше не создает лучшую среду для Криша и играет на заводских настройках.

Карим Бензема гоняет на «Сантьяго Бернабеу» уже больше 10 лет. В сезоне-2009/10 он пришел юношей с киллерским инстинктом и 37 голами за два сезона в «Лионе». Страйкера брали под голеадорские задачи, но за время с Роналду он мутировал в одного из лучших форвардов мира, действующих в подыгрыше. Карим стал главным креатором моментов Рона в карьере – помогли игра с мячом и техника паса. Их, кстати, как главные стороны француза отметил WhoScored. Уже в феврале 2017-го у Бензема было 37 ассистов на Криша, а за полгода до отъезда в Турин точно накопилось еще несколько.

За 10 лет над Каримом смеялись, Карима боготворили и просто относились нейтрально. Сейчас о французе отзываются положительно более-менее постоянно. После отъезда Криша Бензема сменил функционал на целенаправленно бомбардирский. В сезоне-2018/19 у него 30 банок в 53 играх и 11 ассистов в довесок. Со старта сезона-2019/20 уже 9+5 в 14 матчах. Свою важность понимает и сам француз: «Раньше в нашей команде был игрок, который забивал больше 50 голов за сезон, а я был в роли его ассистента. Раньше я играл для Криштиану, выступал в роли второй скрипки. У нас был хороший дуэт. Я постоянно искал его, чтобы помочь забивать еще больше. Теперь я лидер атаки «Реала». Сейчас многое зависит от меня, я могу изменить ход игры. Очень счастлив, потому что теперь я могу показывать свой настоящий футбол».

Карим Бензема и Лукас Васкес, «Реал»

Карим Бензема и Лукас Васкес, «Реал»Getty Images

С момента переезда Криштиану в Италию Карим забил больше (41 против 34) и отдал больше португальца (16 против 12). Да, команда в целом не добирает в конвертации ударов в голы – с Кришем забивали примерно в 20% случаев, без него – всего в 12%. Но дело скорее в заряженности Роналду, а не в плохой форме Бензема. Карим второй сезон подряд выдает превышение реальных голов над xG – +2,33 и 1,26 соответственно.

Во встрече с «Эйбаром» француз стал еще ближе к статусу легенды «Реала», потому что обошел по голам за клуб в Примере Ференца Пушкаша. Теперь есть только пять гениев, которые колотили за «бланкос» чаще француза.

При всей прекрасности Карима, его не используют на 100%. В «Реале» – да, но Бензема с 2015-го не выступает за сборную Франции. Дело о шантаже, отстранение на официальном уровне и четыре года без главной команды страны. Два года назад Карим доказал свою невиновность в суде, но Дидье Дешам не предпринял ни одной попытки вернуть опального форварда.

Карим Бензема выиграл дело о шантаже Матьё Вальбуэна

Вместо него на чемпионате мира в России светил Оливье Жиру, который оформил 0 мячей. Сейчас в нападении выходят ребята, изредка пробивающие средние команды Европы. При этом Бензема идеально ложится в схему сборной. Дешамовские 4-2-3-1 чаще всего замыкает Жиру, а в последнее время доверие заслужил Бен-Йеддер. Вопросов нет: с одним выиграли чемпионат мира, а другой рвет Лигу 1, но форвард с тремя ЛЧ едва ли смотрелся бы лишним в компании Алассана Плеа и Жонатана Иконе. Как минимум для запасной опции.

Кариму всего 31, а он страдает из-за глупейшего шантажа, в котором даже не участвовал. ЧМ растворился, как возможность для Бензема стать чемпионом мира (в 2022-м Бензема будет 34), но шанс на прощальный Евро он точно заслужил.

«Эйбар» – «Реал» – 0:4

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