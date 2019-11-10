Бензема круто преобразился после ухода Роналду. Сборная Франции теряет идеального форварда

Карим Бензема гоняет на «Сантьяго Бернабеу» уже больше 10 лет. В сезоне-2009/10 он пришел юношей с киллерским инстинктом и 37 голами за два сезона в «Лионе». Страйкера брали под голеадорские задачи, но за время с Роналду он мутировал в одного из лучших форвардов мира, действующих в подыгрыше. Карим стал главным креатором моментов Рона в карьере – помогли игра с мячом и техника паса. Их, кстати, как главные стороны француза отметил WhoScored. Уже в феврале 2017-го у Бензема было 37 ассистов на Криша, а за полгода до отъезда в Турин точно накопилось еще несколько.

За 10 лет над Каримом смеялись, Карима боготворили и просто относились нейтрально. Сейчас о французе отзываются положительно более-менее постоянно. После отъезда Криша Бензема сменил функционал на целенаправленно бомбардирский. В сезоне-2018/19 у него 30 банок в 53 играх и 11 ассистов в довесок. Со старта сезона-2019/20 уже 9+5 в 14 матчах. Свою важность понимает и сам француз: «Раньше в нашей команде был игрок, который забивал больше 50 голов за сезон, а я был в роли его ассистента. Раньше я играл для Криштиану, выступал в роли второй скрипки. У нас был хороший дуэт. Я постоянно искал его, чтобы помочь забивать еще больше. Теперь я лидер атаки «Реала». Сейчас многое зависит от меня, я могу изменить ход игры. Очень счастлив, потому что теперь я могу показывать свой настоящий футбол».

Карим Бензема и Лукас Васкес, «Реал»Getty Images

С момента переезда Криштиану в Италию Карим забил больше (41 против 34) и отдал больше португальца (16 против 12). Да, команда в целом не добирает в конвертации ударов в голы – с Кришем забивали примерно в 20% случаев, без него – всего в 12%. Но дело скорее в заряженности Роналду, а не в плохой форме Бензема. Карим второй сезон подряд выдает превышение реальных голов над xG – +2,33 и 1,26 соответственно.

Во встрече с «Эйбаром» француз стал еще ближе к статусу легенды «Реала», потому что обошел по голам за клуб в Примере Ференца Пушкаша. Теперь есть только пять гениев, которые колотили за «бланкос» чаще француза.

При всей прекрасности Карима, его не используют на 100%. В «Реале» – да, но Бензема с 2015-го не выступает за сборную Франции. Дело о шантаже, отстранение на официальном уровне и четыре года без главной команды страны. Два года назад Карим доказал свою невиновность в суде, но Дидье Дешам не предпринял ни одной попытки вернуть опального форварда.

Карим Бензема выиграл дело о шантаже Матьё Вальбуэна

Вместо него на чемпионате мира в России светил Оливье Жиру, который оформил 0 мячей. Сейчас в нападении выходят ребята, изредка пробивающие средние команды Европы. При этом Бензема идеально ложится в схему сборной. Дешамовские 4-2-3-1 чаще всего замыкает Жиру, а в последнее время доверие заслужил Бен-Йеддер. Вопросов нет: с одним выиграли чемпионат мира, а другой рвет Лигу 1, но форвард с тремя ЛЧ едва ли смотрелся бы лишним в компании Алассана Плеа и Жонатана Иконе. Как минимум для запасной опции.

Кариму всего 31, а он страдает из-за глупейшего шантажа, в котором даже не участвовал. ЧМ растворился, как возможность для Бензема стать чемпионом мира (в 2022-м Бензема будет 34), но шанс на прощальный Евро он точно заслужил.

«Эйбар» – «Реал» – 0:4

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