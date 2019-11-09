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Азар легчайше ушел от двух защитников и завершил слалом царской рабоной

Азар легчайше ушел от двух защитников и завершил слалом царской рабоной
Eurosport

43 мин. назад

И кто здесь толстый?

«Реал» на выезде расправился с «Эйбаром» в матче Ла Лиги – 4:0. Азар не забил, но отметился шикарным хайлайтом.

Бельгиец принял мяч на фланге, опрокинул двоих соперников, вошел в штрафную и рабоной запустил мяч к воротам – к сожалению, до партнеров пас не дошел.

С этого ракурса движения ног Азара смотрятся еще эстетичнее.

  • Эден перешел в «Реал» прошлым летом.
  • «Мадрид» делит первую строчку с «Барселоной».

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