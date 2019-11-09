Eurosport
Азар легчайше ушел от двух защитников и завершил слалом царской рабоной
И кто здесь толстый?
«Реал» на выезде расправился с «Эйбаром» в матче Ла Лиги – 4:0. Азар не забил, но отметился шикарным хайлайтом.
Бельгиец принял мяч на фланге, опрокинул двоих соперников, вошел в штрафную и рабоной запустил мяч к воротам – к сожалению, до партнеров пас не дошел.
С этого ракурса движения ног Азара смотрятся еще эстетичнее.
- Эден перешел в «Реал» прошлым летом.
- «Мадрид» делит первую строчку с «Барселоной».
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