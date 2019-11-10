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Месси ответил на гол соперника со штрафного двумя своими и оформил хет-трик
«Барса» не отпустила «Реал» в отрыв во главе таблицы.
«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 12-го тура чемпионата Испании – 4:1. Хет-трик в составе каталонцев оформил капитан команды Лео Месси.
Первый гол аргентинец положил с пенальти на 23-й минуте.
К конце тайма гости отыгрались – со штрафного шикарно положил Лукас Оласа.
Через четыре минуты Месси отзеркалил в другие ворота с симметричной точки.
А в самом дебюте второй половины клонировал удар еще раз.
На 85-й минуте Дембеле долго мучил оппонента на левом фланге, и после его прострела мяч оказался у Бускетса. Опорник долго подрабатывал под удар и с линии штрафной бахнул мимо кипера.
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