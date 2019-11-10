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Месси ответил на гол соперника со штрафного двумя своими и оформил хет-трик

Месси ответил на гол соперника со штрафного двумя своими и оформил хет-трик
Eurosport

42 мин. назад

«Барса» не отпустила «Реал» в отрыв во главе таблицы.

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 12-го тура чемпионата Испании – 4:1. Хет-трик в составе каталонцев оформил капитан команды Лео Месси.

Первый гол аргентинец положил с пенальти на 23-й минуте.

К конце тайма гости отыгрались – со штрафного шикарно положил Лукас Оласа.

Через четыре минуты Месси отзеркалил в другие ворота с симметричной точки.

А в самом дебюте второй половины клонировал удар еще раз.

На 85-й минуте Дембеле долго мучил оппонента на левом фланге, и после его прострела мяч оказался у Бускетса. Опорник долго подрабатывал под удар и с линии штрафной бахнул мимо кипера.

  • «Барса» догнала «Реал» во главе таблицы. У команд по 25 очков, однако у каталонцев лучше разница мячей.
  • Первое Класико сезона состоится в декабре.

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