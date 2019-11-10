Getty Images

Месси догнал Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании

Месси догнал Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании
Eurosport

54 мин. назад

А Криш в Серии А и не может ответить.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси сравнялся с экс-нападающим «Реала» Криштиану Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании.

В 13-м круге Примеры «Барса» играла на «Камп Ноу» с «Сельтой», и 32-летний Месси забил три мяча. Это его 34-й хет-трик в Ла Лиге. Столько же – у Роналду, который проводит второй сезон в Серии А, выступая за «Ювентус».

  • «Барселона» выиграла со счетом 4:1, еще один мяч забил Серхио Бускетс.
  • После 12 туров «Барса» и «Реал» набрали по 25 очков и возглавляют турнирную таблицу.
  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.

Месси ответил на гол соперника со штрафного двумя своими и оформил хет-трик

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте