Игроки «Барселоны» Лионель Месси и Антуан Гризманн обнялись в раздевалке после матча 13-го тура против «Сельты».

Фото объятий быстро зафорсилось в интернете, так как испанские медиа писали об испорченных отношениях между футболистами. Те якобы не разговаривают друг с другом на тренировках и не хотят выносить напряжение на публику. Но победа над «Сельтой» примирила их, если слухи были правдивы.

«Барселона» выиграла у «Сельты» со счетом 4:1, 32-летний Месси оформил хет-трик.

Гризманн перешел в «Барсу» из «Атлетико» в летнее трансферное окно за 120 миллионов евро.

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