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Суперкубок Испании проведут в Саудовской Аравии, «Барса» и «Реал» могут сыграть в финале
Но сперва нужно пройти «Атлетико» и «Валенсию».
В ближайшие три сезона матчи Суперкубка Испании будут проводиться в Саудовской Аравии, сообщает AS.
За возможность провести турнир в своей стране Саудовская Аравия заплатит 120 миллионов евро за три года. 20 млн будут ежегодно распределяться между командами-участниками.
Напомним, что с этого сезона Суперкубок Испании будет разыгрываться по новой системе: сперва команды проведут полуфинальные матчи и только затем – финал. В этом году первую полуфинальную пару составят «Барселона» и «Атлетико», вторую – «Реал» и «Валенсия».
- Полуфинальные матчи пройдут 8 и 9 января, финал – 12 января.
- Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес объяснил перенос Суперкубка в Саудовскую Аравию тем, что в противном случае турнир пришлось бы закрыть.
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