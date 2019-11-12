Английский защитник «Атлетико» пожаловался, что все в команде называют его Руни.

Все началось после того, как страйкер «индейцев» Диего Коста почему-то решил именно так называть нового партнера на тренировках. Никнейм подхватили остальные игроки, поэтому теперь в раздевалке мадридской команды часто можно услышать фамилию легендарного английского нападающего.

«Это лишь потому, что я здесь единственный английский игрок, а Руни – единственный англичанин, о котором слышал Коста. На самом деле, это мог быть кто угодно другой. Он называет меня так, потому что это первое имя, которое пришло ему в голову. И куда бы я ни пошел, все кричат мне: «Руни». Когда я разминаюсь, все кричат. Каждый из них. Я должен поблагодарить Диего за это. Из всех имен он выбрал именно это», – пожаловался игрок The Guardian.

29-летний защитник перешел в «Атлетико» прошлым летом из «Тоттенхэма».

Киран был основным правым дефом сборной Англии на ЧМ-2018, где команда дошла до полуфинала.

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