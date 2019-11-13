Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Как остановить Месси? Послушайте, я не знаю. Каждая команда, которую я тренировал, не могла остановить Месси. Может быть, удавалось зацепить ничью, но не более.

Я поражаюсь – штрафной для Месси практически как пенальти. Один из моих помощников сегодня предложил такую тактику: не ставить стенку, когда Месси будет бить штрафные – тогда у вратаря будет больше шансов среагировать на удар.

На это предложение я ответил так: «Смотри, если я оставлю Месси перед штрафной Ивана Куэльяра и дам ему 10 мячей, то он забьет 11 голов». Поэтому ни за что!» – приводит слова Агирре Barca Blaugranes.

«Леганес» и «Барселона» сыграют между собой в ближайшем туре чемпионата Испании, встреча пройдет 23 ноября.

В текущем сезоне Примеры Месси провел 7 матчей, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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