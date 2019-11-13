Испанский нападающий Альваро Мората заработал удаление в матче против «Мальорки» 25 сентября. Страйкер «Атлетико» считает, что футболист «Реала» в такой же ситуации избежал бы наказания.

Альваро в той игре получил две желтых карточки за две минуты. Первую – за фол на сопернике, вторую – за разговоры с арбитром. После матча испанец был в ярости и заявил, что соперник его провоцировал.

Спустя почти два месяца игрок «индейцев» вспомнил тот эпизод. Футболист намекнул, что к представителям «Реала» у судей Ла Лиги особое отношение: «Если бы на мне была футболка «Реала» – все сложилось бы иначе».

«Атлетико» занимает второе место в таблице чемпионата Испании.

Первое делят «Реал» и «Барселона». У команд на один балл больше при матче в запасе.

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