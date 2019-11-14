Защитник «Барселоны» Жерар Пике сболтнул, что его партнер по команде Жорди Альба добирается до тренировок с помощью отца – у самого игрока нет прав.

Пике расспрашивали про вундеркинда Ансу Фати и задали вопрос о том, как он добирается до тренировок основной команды. Парню 17 лет, а по испанскому законодательству гражданин не имеет права управления автомобилем до совершеннолетия. Жерар ответил на вопрос и не упустил возможности подколоть другого партнера по «Барсе». «Его подвозит отец. Прямо как Жорди Альбу», – приводит слова Пике AS.

30-летний игрок выступает за каталонцев с 2012-го года.

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