Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле ответил на вопрос о том, с кем из современных футболистов он хотел бы сыграть в одной команде.

«Думаю, с Лео Месси. Он одаренный игрок – раздает голевые передачи, пасует, забивает, хорош в дриблинге. Если бы мы играли в одной команде, соперникам пришлось бы беспокоиться о двух футболистах, а не об одном! На сегодня Месси – самый совершенный игрок из всех», – цитирует легенду Goal.

Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч», но так и не взял ЧМ.

Ранее Пеле высказывался менее любезно: «Диего Марадона намного лучше Месси. У Лео всего один навык».

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