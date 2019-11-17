Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль заявил, что клуб ведет переговоры с капитаном Лионелем Месси по поводу продления контракта.

«Мы ведем переговоры, но я не знаю, будут ли какие-то новости в ближайшее время. Решение зависит от футболиста и его окружения, а клуб надеется, что все завершится как можно скорее. В свое время мы все узнаем. Лично я настроен позитивно», – цитирует Абидаля Mundo Deportivo.

В октябре сообщалось, что «Барса» может предложить 32-летнему Лео рекордный десятилетний контракт.

Действующий договор Месси с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.

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