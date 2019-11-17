Eurosport
Абидаль подтвердил, что переговоры с Месси о новом контракте продолжаются
Новости будут, но никаких дат.
Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль заявил, что клуб ведет переговоры с капитаном Лионелем Месси по поводу продления контракта.
«Мы ведем переговоры, но я не знаю, будут ли какие-то новости в ближайшее время. Решение зависит от футболиста и его окружения, а клуб надеется, что все завершится как можно скорее. В свое время мы все узнаем. Лично я настроен позитивно», – цитирует Абидаля Mundo Deportivo.
- В октябре сообщалось, что «Барса» может предложить 32-летнему Лео рекордный десятилетний контракт.
- Действующий договор Месси с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.
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