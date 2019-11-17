Нынешний главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри мог возглавить «Барселону» летом 2019 года.

Как сообщает Mundo Deportivo, боссы «блауграны» рассматривали кандидатуру Анри на тот случай, если бы Эрнесто Вальверде не продлил контракт. Несмотря на жуткий провал Анри в «Монако», «Барселона» разглядела в Тьерри потенциал – в первую очередь благодаря его звездному статусу и опыту выступлений рядом с иконой «сине-гранатовых» Лионелем Месси.

Руководство каталонцев даже контактировало с французом, прежде чем Вальверде поставил подпись под новым соглашением.

Анри выступал за «Барсу» в 2007-2010 гг. и выиграл чемпионат Испании (дважды) и Лигу чемпионов, а также ряд других трофеев.

До «Барсы» Тьерри на протяжении восьми лет выступал за лондонский «Арсенал» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Также Анри является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

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