Полузащитник «Трабзонспора» Джон Оби Микел считает Эдена Азара из «Реала» самым ленивым партнером по команде за всю карьеру.

Футболисты пересекались в «Челси», за который нигериец играл больше десятка лет. Игрок отмечает, что на тренировках бельгийский полузащитник не особенно напрягался, а иногда и вовсе ничего не делал.

«Самый ленивый футболист, с которым мне довелось поиграть? Азар. У Эдена невероятный талант. Может быть, он одарен меньше, чем Месси, но с мячом он делает все, что захочет. Он не любил усердствовать на тренировках. Пока мы работали, он ждал окончания занятия, просто стоял на месте. Но на выходных он всегда был лучшим игроком матча, невероятно».

Азар перешел в «Реал» прошлым летом.

В новом клубе у бельгийца пока не все хорошо – гол и ассист в 11 матчах чемпионата и Лиги чемпионов.

Роналду или Азар? Угадай, кто круче и быстрее в FIFA 20

Качай приложение Eurosport для iOS и Android