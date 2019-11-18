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Бензема попросился в сборную Алжира, но тренер отшил нападающего
Страйкер никому не нужен.
Карим Бензема попросил освободить его от обязательств перед сборной Франции, чтобы иметь возможность выступать за Алжир. Тренер африканской сборной ответил, что у него и так достаточно нападающих.
На днях президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Гре заявил, что Бензема – отличный игрок, но путь в сборную Франции для него закрыт навсегда. Страйкер не стал отмалчиваться: «Ноэль, я думал, вы не вмешиваетесь в решения тренера! Только я решаю, когда закончится моя международная карьера. Если вы думаете, что я закончил, позвольте мне играть за другую страну, и мы все увидим».
У нападающего алжирские корни, но тренер североафриканской сборной негативно отреагировал на слова Карима.
«У меня есть Бунеджа, Слимани, Делор, Судани. Я счастлив тем выбором нападающих, который есть у команды», – приводит слова Джамеля Бельмади Daily Mail.
- 31-летний Бензема не играет за Францию с 2015 года после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Без Карима «трехцветные» стали чемпионами мира и вице-чемпионами Европы.
- Карим забил 9 мячей в 11 матчах Ла Лиги нынешнего сезона.
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