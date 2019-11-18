Карим Бензема попросил освободить его от обязательств перед сборной Франции, чтобы иметь возможность выступать за Алжир. Тренер африканской сборной ответил, что у него и так достаточно нападающих.

На днях президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Гре заявил, что Бензема – отличный игрок, но путь в сборную Франции для него закрыт навсегда. Страйкер не стал отмалчиваться: «Ноэль, я думал, вы не вмешиваетесь в решения тренера! Только я решаю, когда закончится моя международная карьера. Если вы думаете, что я закончил, позвольте мне играть за другую страну, и мы все увидим».

У нападающего алжирские корни, но тренер североафриканской сборной негативно отреагировал на слова Карима.

«У меня есть Бунеджа, Слимани, Делор, Судани. Я счастлив тем выбором нападающих, который есть у команды», – приводит слова Джамеля Бельмади Daily Mail.

31-летний Бензема не играет за Францию с 2015 года после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Без Карима «трехцветные» стали чемпионами мира и вице-чемпионами Европы.

Карим забил 9 мячей в 11 матчах Ла Лиги нынешнего сезона.

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