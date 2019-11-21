Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не накажет валлийского форварда Гарета Бэйла за позирование с флагом, на который была нанесена надпись неоднозначного содержания.

По информации Marca, тренерский штаб не отреагирует на поведение 30-летнего Бэйла. Когда он вернется в Мадрид, его встретят, как и любого другого игрока: тренер пожмет ему руку и поздравит с выходом на Евро-2020. Если у Гарета не будет травм, он продолжит тренировки вместе с командой.

На флаге, который держал Бэйл, было написано: «Уэльс, гольф, Мадрид – в таком порядке».

В последнем матче отбора валлийцы выиграли у сборной Венгрии (2:0) и обеспечили выход на чемпионат Европы.

«Уэльс, гольф, Мадрид». Бэйл отпраздновал выход на Евро с провокационным флагом

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