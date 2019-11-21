32-летний защитник «Барселоны» Жерар Пике сообщил, что намерен завершить карьеру в каталонской команде. Игрок планирует выступать до 2022 года, но готов уйти раньше, если поймет, что уже не тянет.

Футболист находился в системе «сине-гранатовых» с 10 лет до перехода в «Манчестер Юнайтед». В 21 год после четырех лет в Англии Жерар вернулся в родной клуб и с тех пор провел за команду более трех сотен матчей.

«Я всегда говорил, что моей последней командой будет «Барса». У меня нет абсолютно никакого желания носить футболку какого-либо другого клуба, потому что я был фанатом «Барселоны» всю жизнь. Для меня выступать за родной клуб – самая большая мечта.

Я хотел бы играть до 2022 года, но не предсказываю будущее и не знаю, смогу ли это сделать. Если пойму, что уже не так важен для команды и уже не могу выступать на должном уровне – то без проблем уйду раньше. Я не думаю, что это произойдет, потому что знаю себя и уверен, что смогу поддерживать нужные кондиции до 2022 года, но никогда нельзя загадывать», – цитирует игрока Mundo Deportivo.

«Барселона» делит с «Реалом» первую строчку Ла Лиги.

Пике провел 11 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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