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Португальский телеканал перепутал футболистов и сообщил, что Коке арестовали за продажу наркотиков
Испанец, должно быть, очень удивился.
Португальский телеканал CMTV сообщил об аресте полузащитника «Атлетико» Коке. В новости говорилось о том, что игроку вменяют распространение наркотиков.
Похоже, журналисты пренебрегли фактчекингом – на самом деле арестовали экс-игрока «Малаги» Серхио Пардо, которого тоже часто называют Коке. Телеканал же сопроводил новость о тонне изъятого гашиша видеороликом с участием полузащитника «индейцев», сообщает El Mundo Deportivo.
- «Атлетико» занимает третье место в Ла Лиге следом за «Реалом» и «Барсой», у которых в запасе очный матч.
- 27-летний Коке является воспитанником мадридского клуба.
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