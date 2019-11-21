Португальский телеканал CMTV сообщил об аресте полузащитника «Атлетико» Коке. В новости говорилось о том, что игроку вменяют распространение наркотиков.

Похоже, журналисты пренебрегли фактчекингом – на самом деле арестовали экс-игрока «Малаги» Серхио Пардо, которого тоже часто называют Коке. Телеканал же сопроводил новость о тонне изъятого гашиша видеороликом с участием полузащитника «индейцев», сообщает El Mundo Deportivo.

«Атлетико» занимает третье место в Ла Лиге следом за «Реалом» и «Барсой», у которых в запасе очный матч.

27-летний Коке является воспитанником мадридского клуба.

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