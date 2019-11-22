Экс-игрок «Зенита» Клаудио Маркизио выразил восхищение бывшим полузащитником «Барселоны» Андресом Иньестой.

«Иньеста – фантастический футболист, у нас с ним прекрасные отношения. Он никогда не выигрывал «Золотой мяч», но, на самом деле, я не понимаю, почему этого не случилось. Как я говорил недавно в интервью, у Иньесты три мозга – один в правой ноге, один в левой и один в голове.

Впечатляет, что в его исполнении все кажется простым, он был убийственным оружием «Барсы». У них есть Месси, но для меня Иньеста – один из лучших игроков в истории», – цитирует Маркизио BeSoccer.

Иньеста выступал за «Барселону» в 2002-2018 гг. и выиграл 32 трофея, в том числе четыре Лиги чемпионов и девять чемпионатов Испании.

В 2010 году Иньеста забил победный мяч в финале чемпионата мира между сборными Испании и Нидерландов.

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