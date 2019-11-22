Месси и Суарес не принимают Гризманна. Француз тает в Барселоне, как Коутиньо

Большие вложения или природный талант, бесспорно, способствуют успеху, но ничего не гарантируют. Наглядный пример – трансфер французского нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» за 120 миллионов евро. Второе самое дорогое приобретение в истории клуба после Филиппе Коутиньо рискует обернуться очередным провалом. 12 туров (не считая перенесенного Эль Класико) достаточно, чтобы сделать первые выводы.

Болельщики «Барселоны» еще долго не забудут бразильца, на чье место пришел Гризманн. Коутиньо провел в «блаугране» полтора года, француз только в начале пути, но сравнения так и напрашиваются. Возьмем первый полный сезон Коутиньо: к 12-му туру он провел 1283 минуты (в чемпионате, Суперкубке и еврокубках), Гризманн – 1211. Оба забили по 4 мяча и сделали 4 голевые передачи. Скромные показатели для бывшего лидера «Атлетико», купленного каталонцами для усиления атаки. В матче с «Леванте» Антуан вспомнил школу Симеоне и великолепно отработал в защите, чего Суарес и Месси не делают никогда. Но даже в этом показателе превосходство над Филиппе несущественно: 34 отбора мяча против 32. А по нанесенным ударам Коутиньо впереди: 21 против 19.

Антуан ГризманнGetty Images

Отличие Гризманна – в упорстве и самоотдаче, умении идти наперекор обстоятельствам и повернуть ситуацию в свою пользу, как было в «Реал Сосьедад» и в «Атлетико». В баскском клубе он с 13-ти лет научился жить без родителей, выучил испанский и из замкнутого мальчишки превратился в лидера команды (202 матча, 58 голов и 18 передач). Затем адаптировался к философии «Атлетико» – упор на оборону и постоянные перемещения. В итоге на его счету 257 игр, 133 мяча и 50 результативных передач. «Мне не уловить тактику за одну секунду, но я обязательно привыкну. Все должно быть постепенно», – признался футболист.

У Антуана есть техника, физика, футбольная хитрость и понимание игры, ловкость при верховых единоборствах, способность за считанные секунды изучить соперника и принять правильное решение. Но ему нужна свобода для непредсказуемости, быстрого перестроения и выбора зоны в зависимости от действий другой команды. То, чего не может предоставить Эрнесто Вальверде.

Единственное свободное место при схеме 4-3-3 – слева в атаке, где Гризманну некомфортно. «Справа было бы лучше? Хороший вопрос, но боюсь, мой ответ будет банален, – иронично отметил нападающий, – я только пришел в команду. Есть тренер, его тактика, и нужно к ней приспосабливаться».

Вальверде впечатлен работой Антуана на оборону, но требуется эффективность в атаке. «В «Атлетико» тоже пришлось подстроиться под уникальный стиль, тем не менее, он стал ключевым игроком. В «Барселоне» Гризманна вынуждают играть на позиции… Лучше я оставлю это без комментария», – с сожалением сказал тренер французской сборной Дидье Дешам. Если травмирован Суарес, то Антуан занимает место в центре. Он отыграл на этой позиции против «Бетиса» и сделал дубль.

Не выстроенные взаимоотношения с Суаресом и Месси – главная проблема француза. Разовые посиделки за мате климат не смягчили. Суарес до сих пор припоминает Гризманну вылет Уругвая в четвертьфинале ЧМ-2018. Антуан решил не праздновать гол в ворота соперника, ведь начиная с первого тренера в «Сосьедаде», он всегда был окружен уругвайцами и влюблен в их культуру, при этом получил резкий комментарий Суареса: «Гризманн – француз. Он не знает, что такое быть уругвайцем. Он может говорить на нашем языке, но мы чувствуем иначе». Во время матчей «Барселоны» напряжение нарастает, если Антуан вместо паса Суаресу берет инициативу на себя.

Не секрет, что звездная связка вместе с Пике до последнего ждала возвращения Неймара, идеального партнера на поле и за его пределами. Жерар в интервью радио SER даже признался, что отдельные игроки готовы были не получать зарплату или отсрочить ее выплату, чтобы трансфер бразильца состоялся. Но руководство предпочло Гризманна.

Отсутствие взаимопонимания между Лео и Антуаном – факт и одна из причин спада в игре команды. «Месси не из тех, кто любит поболтать, да и я тоже, поэтому нам трудно найти общий язык», – подчеркнул форвард. За 843 минуты, что Лео провел на поле, он 40 раз отдал пас Суаресу и 25 – Антуану. Единственный теплый момент между футболистами возник в игре с «Вильярреалом», когда Гризманн забил с передачи Месси. Они даже обнялись.

Антуан Гризманн и Лео МессиGetty Images

Еврокубковый матч со «Славией» (0:0) без Суареса рассматривался как идеальная возможность для Антуана показать себя. Но перевод на правый фланг во втором тайме также не добавил оптимизма. Гризманн ни разу не пробил по воротам. Все могло быть иначе, если бы на 34-й минуте Месси не пожадничал, а отдал мяч находившемуся в более выгодной позиции французу. Аргентинец, казалось, готов действовать в ущерб команде, лишь бы не пасовать на Антуана. Поступок Лео «Камп Ноу» встретил жутким свистом. За все время встречи Месси отдал Гризманну четыре передачи, а француз в обратном направлении и вовсе одну.

В последней игре с «Сельтой» Антуан снова походил на тонущий корабль. Месси выдал фантастический пас на француза, но реализация момента вызвала негодование болельщиков. От футболиста, приобретенного за сумасшедшие деньги и претендующего на положение в одном ряду с Месси и Роналду, ждут большего. За что можно уважать Гризманна, так это за риск выйти из зоны комфорта навстречу, возможно, главному вызову жизни.

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