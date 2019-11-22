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Отец Черышева: «Пока Роналду встречался с Шейк, Денис учил его русскому языку»

Отец Черышева: «Пока Роналду встречался с Шейк, Денис учил его русскому языку»
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Криш постигал великий и могучий при помощи напарника по «Реалу».

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, что в период выступлений за мадридский «Реал» его сын помогал Криштиану Роналду изучать русский язык.

«Когда Роналду встречался с Ириной Шейк, спрашивал у сына, как сказать по-русски «я тебя люблю» и все такое. Криштиану очень добродушно относился к Денису», – рассказал Черышев-старший в интервью «Чемпионату».

  • Роналду встречался с Шейк в 2010-2015 гг. После Криш переключился на Джорджину Родригес, а Шейк завязала отношения с актером Брэдли Купером.
  • Минувшим летом Шейк и Купер расстались.
  • В чемпионате Италии-2019/20 на счету Роналду 10 матчей, 5 голов и 1 ассист.

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