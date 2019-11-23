В фильме «Рок-волна» выписан таинственный герой-диджей Полуночный Марк. В вечернем эфире Марк ставил пластинки, курил в микрофон и преимущественно молчал или томно кряхтел многозначительные фразы. От этого по нему сохли английские девчонки: основываясь на музыкальном вкусе героя и его дыхании, каждая мисс выдумывала собственного Марка и сходила по нему с ума.

Примерно тот же трюк с Лео Месси – толком никто не понимает, что это за человек. Об аргентинце тьма противоречивой информации: якобы он из личных симпатий выбирает, кому играть в сборной, кому тренировать «Барселону», кого покупать в клуб. При этом Лео никогда не скандалил по-крупному: максимум – наехал на Федерацию футбола Аргентины, но потом извинился. Из-за недостатка информации о личности Лео кажется, будто он домашний тихий парень, который либо мячи забивает, либо сидит с женой. Но это обманчивое ощущение: аргентинец далеко не пупсик, а человек, способный на низость.

В первом тайме товарищеского матча между Аргентиной и Уругваем Эдинсон Кавани предложил Лео подраться. Медиа растиражировали ответ Месси как отважный: «В любое время». Но почему-то никто не задался вопросом, с чего бы это огромному Кавани включать режим Золотова и вызывать Месси на татами. По данным Oh My Goal, на аргентинце в очередной раз сфолили, и он начал ругаться с уругвайцами. К потасовке подошел Кавани, Лео повысил голос и на Эдинсона. В ответ на хамство Кавани с улыбкой заявил: «Подерись со мной». В подтрибунном помещении их растаскивал Луис Суарес. Так что ничего смелого или благородного Месси не сделал – эта ситуация одна из многих, в которых из Лео лезет гопник.

В апреле 2019-го «Барселона» феерически влетела «Ливерпулю». Мало того, что каталонцы упустили преимущество в три гола, так еще и Месси весь матч будто не было на поле. После свистка на перерыв Лео подошел к Джеймсу Милнеру и выдал в лицо спич из матершины ни испанском. «Он называл меня бурро. Это переводится как осел, но, думаю, это относится в футболе к тому, кто постоянно бьет соперника. Я оставил его и ушел в раздевалку», – рассказал Милнер.

В 2013-м году «Барса» и «Реал» сыграли вничью в полуфинале Кубка Испании. На парковке Месси разговорился с Альваро Арбелоа и Айтором Каранкой – лучшим другом и ассистентом Жозе Моуринью. Результат беседы: Месси обозвал безобидного Альваро идиотом на глазах его жены, а Каранку охарактеризовал как куклу Моуринью.

На поведение Лео не влияют ни статус матча, ни возможные последствия. В августе 2015-го «Барса» играла товарняк с «Ромой». В какой-то момент Лео обводил Янга-Мбива, но судья определил офсайд, и Мапу не двигался и не трогал Лео. Но, видимо сказал ему что-то неприятное. Месси тут же подлетел к защитнику римлян, боднул головой и схватил за горло. Оба игрока получили по желтой карточке.

Самый показательный пример из множества – из сборной Аргентины. Во время квалификационного матча на ЧМ-2014 против Колумбии. Лео рассорился с Николасом Бурдиссо. «Мы начали пререкаться еще на поле, когда он хотел мяч, и я попытался отпасовать на него, но не смог. Он разозлился из-за игры, а я – из-за этой ситуации», – вспоминал Бурдиссо. В раздевалке Николас, который старше Месси и дебютировал за сборную на два года раньше, предъявил Лео претензии за блеклую игру в атаке, на что получил ответ: «На себя посмотри». Игроков пришлось растаскивать силой. После этого случая Бурдиссо не получил ни одного вызова в сборную при любом тренере.

Хамство Месси нельзя оправдывать тем, что он всего лишь отвечает на грубость – Лео уже на четвертом десятке лет, чтобы вести себя как перевозбужденный школьник. Аргентинец играл рядом с Карлесом Пуйолем, Андресом Иньестой и Хави – эти мужчины регулярно получали удары ничуть не слабее, но никогда не позволяли себе хамство, угрозы или драки в ответ на жесткую игру. Именно поэтому их уважают фанаты любого клуба – принципы этих людей возвышают их и делают недоступными для хейта.

Истоки агрессии Лео можно найти в том месте, где он вырос – в Росарио. Это криминальная столица Аргентины. По данным глобального агрегатора статистики Numbeo, там очень высокий индекс избиений прохожих и ограблений, угнанных и обворованных машин, наркоманов, вооруженного разбоя, коррупции. В таких условиях проходили ранние годы Лео, когда закладываются основные паттерны поведения человека. Достаточно взглянуть на живущего в Росарио старшего брата Месси Матиаса, чтобы понять все о корнях аргентинца.

Первый раз его арестовали уже в девять лет – парень пытался кого-то обокрасть в компании таких же болванов. В итоге получил привод в полицию. В 26 лет Матиаса впервые поймали за хранение оружия без лицензии – он просто брел с ружьем в руке по улице. В 2008-м брата Лео снова вяли за оружие – в этот раз револьвер без лицензии, суд и штраф. В 2015-м Матиаса обыскивали уже целенаправленно – искали связи с мафией, а нашли еще один револьвер без лицензии. Ему грозил реальный срок по совокупности, но почему-то брат звезды мирового футбола отделался штрафом и общественными работами.

Пик авантюр Матиаса – конец 2017-го. Сначала пьяный герой врезался на гоночной тачке в грузовик. А 30 ноября брат Лео причалил на лодке к частному рыболовному клубу в городке Фигиера и сказал охране, что натолкнулся на песчаную отмель и немного ударился. Приехавшие врачи скорой увидели, что лодка с кормы до носа залита кровью, и вызвали копов. Но дальше больницы, где Матиасу обработали пару ушибов, дело не двинулось.

Матиас входит в круг бандитского синдиката Los Monos. В 2010-м аргентинские газеты печатали фотку брата Лео в окружении всех первых лиц группировки. Через несколько лет большая часть героев изображения сидит или скрывается от полиции. Например, Сезар Тревес сел в 2012-м: убил человека и готовил наркотики из ацетона и химикатов-прекурсоров. Даниэл Васкес теперь видит клетчатое небо за транспортировку этих веществ в Мексику. А главарь Los Monos Рамон Мачука разыскивается за убийства. В 2018-м самого Матиаса снова арестовали, судили и дали 2,5 года условно. Наверное, излишне уточнять, что дело в незаконном хранении оружия.

Истоки агрессии Лео Месси понятны. Хоть сформировался нападающий в Испании, основа его характера заложена на опасных улицах Росарио. Поэтому, зная о связях близких Месси с убийцами и наркоторговцами, его ответ Кавани не выглядит таким уж невероятно смелым и героическим.

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