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Гол Суареса и спорнейший мяч Видаля, которые спасли «Барсу» от вселенского позора
Эрнесто Вальверде был близок к провалу.
«Барселона» с большим трудом выгрызла три очка в матче с аутсайдером Ла Лиги «Леганесом» в рамках 13-го тура.
Каталонцы пропустили уже на 12-й минуте: Юссеф Эн-Несири с угла штрафной филигранно засадил мяч в девятку.
Отыгралась «Барса» на 53-й минуте: капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси подал в штрафной прямо на голову Луису Суаресу.
Победный гол был организован на 79-й минуте и вызовет море споров: возможно, Артуро Видаль находился в офсайде.
- «Леганес» с шестью очками замыкает турнирную таблицу.
- На счету «Барсы» стало 28 баллов, она на три очка оторвалась от «Реала», который «Реал» вечером играет против «Сосьедада».
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