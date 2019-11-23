Можно даже не заходить на фанатские форумы «Барселоны», чтобы понять главную тему всех обсуждений – увольнение главного тренера Эрнесто Вальверде. Баскский коуч работает в сине-гранатовом клубе третий год, но не убедил «Камп Ноу», что он сколько-нибудь самостоятельная фигура, а не подстилка Лионеля Месси.

В этом сезоне все обратили внимание на проблемы «блауграны» в гостевых матчах. Вот и с последней командой Примеры – «Леганесом» – «Барса» пропустила первой, ужасно смотрелась всю игру и выдавила победу через индивидуальный класс футболистов. Два гола каталонцев – самонаводящийся заброс Месси на Суареса и обидный отскок от защитников на угловом. Еще раз: соперников разделяет 19 мест в турнирной таблице и 13-кратная разница в зарплатной ведомости. А на зеленом газоне «Барселона» отскочила от главного аутсайдера чемпионата лишь за счет двух случайных мячей, которых могло и не быть.

Луис Суарес («Барселона»), «Леганес»Eurosport

Все, что пока спасает Эрнесто Вальверде, – это инертный президент и клубные традиции. В «Барселоне» не то что посреди сезона, а вообще не увольняют тренеров: последним уже 11 лет назад был Франк Райкард, после все мужчины уходили по истечении контракта. В конце прошлого сезона кандидатуру Вальверде отстоял президент Жозеп Бартомеу, хотя почти две трети (65,6%) сосьос были недовольны решением оставить баска на сезон-2019/20.

Тактические ходы Эрнесто так же туманны и не ясны. В игре с «Леганесом» он зачем-то выпустил четверых форвардов (Месси, Суареса, Дембеле и Гризманна) – наверное, чтобы они конкурировали за один мяч и не получали необходимой поддержки от ставшей куцей полузащиты. Разумеется, все закончилось одним ударом и одним полуопасным моментом за 45 минут. Затем тренер по ходу второй половины двойной заменой перетряхнул допотопные 4-2-4 и добавил Ракитича и Видаля в обновленные 4-3-3. Но, оказалось, лишь за тем, чтобы на 70-й минуте выпустить Фати вместо Де Йонга и вернуться в схеме с четырьмя форвардами.

Уже понятно, что Вальверде не вырулит самостоятельно. Если Луис Энрике получил благословение Месси спустя полгода, то здесь непонимание тренерских идей длится уже третий сезон, и с инъекциями новых, зачастую ненужных футболистов ничего не меняется.

Команда становится тотально зависимой от Месси не только в важных, но и даже в проходных матчах, что отрицательно сказывается на состоянии Лео в решающих стадиях плей-офф Лиги чемпионов. Плюс добавляется токсичность в раздевалке – Ракитичу не нравится ссылка на банку, Гризманн то ли общается с Лионелем, то ли нет, Дембеле иногда забывает дома голову, Суарес решает вопросы с MLS и в итоге в рядовых играх все решается на стандартах и случайных отскоках.

Вероятно, в этом виноват не только и не столько Вальверде. Для любого тренера ростер с четырьмя суперзвездами атаки был бы невыносимым испытанием и ежедневным выносом мозга как минимум со стороны одного топ-форварда. Но даже с собственными задачами Эрнесто справляется невероятно паршиво.

Вместо нормально работающей системы «Барселона» выходит с резким перекосом в атаку и нулевым балансом в полузащите. Вместо нормальных ответов на пресс-конференциях – только отмазки про судей, сильный ветер, плохие поля и разведенные руки со словами «Не понимаю, что пошло не так». Безусловно, не с тренера на «Камп Ноу» начались проблемы в управлении, но и Вальверде с обязанностями справляется так же кошмарно.

Правление «Барсы» никогда не мечется в поисках виноватого в кризисе, обычно руководство и сосьос ждут лета и тогда принимают решения о трансферах, продажах и отставках. Несколько инсайдов подтверждают, что Эрнесто Вальверде в июне выйдет на биржу труда. Газета As писала, что коуча выставят на мороз, даже в случае выигрыша ЛЧ и Примеры, а спортдир голландской федерации намекнул, что у Рональда Кумана есть пункт в контракте о расторжении в случае оффера из Каталонии. Сценарий очевиден: с нового сезона «сине-гранатовые» вернутся к оранжевому атакующему стилю.

Лионель Месси («Барселона»), «Леганес»Eurosport

Вальверде, к сожалению, близок к нулю трофеев в финальном сезоне. Из девяти выездных матчей (не только в чемпионате, но и в ЛЧ) «Барса» не выиграла пять. Еще два – это проблемы со «Славией» и ранний пропущенный мяч от «Леганеса». Каталонцам везет, что в этом чемпионате траблы у всех фаворитов, но в Лиге чемпионов с такой игрой на выезде их сделает первый серьезный соперник – «Ливерпуль», «Сити», «Ювентус», кто угодно.

Уже в следующем туре с «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» можно ставить как минимум на «Мадрид» не проиграет». Если за два года Эрнесто ничего не сделал с тактикой, то за неделю точно не управится.

«Леганес» – «Барселона» – 1:2

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