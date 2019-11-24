Мадридский «Реал» со счетом 3:1 обыграл на «Бернабеу» ребят из Сосьедада, проигрывая по ходу матча.

Гости неожиданно открыли счет на второй минуте: Серхио Рамос неловко отдал мяч игроку «Сосьедада» Виллиану Жозе, а он обвел Тибо Куртуа и катнул мяч в пустые ворота.

«Мадрид» отыгрался примерно за десять минут до перерыва. Лука Модрич исполнил стандарт и навесил с правого фланга, а в штрафной Карим Бензема головой переправил мяч в сетку.

В начале второго тайма «Реал» вышел вперед. С линии штрафной Модрич выкатил мяч назад на Федерико Вальверде. Тот пробил, и мяч от спины защитника влетел в ворота.

На 74-й минуте Модрич наконец-то забил сам ударом с левой, а ассист отдал Бензема.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу вместе с «Барселоной» – обе команды в 13 турах набрали 28 очков.

Тройку замыкает мадридский «Атлетико».

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