Взыскательная мадридская публика ценит уважение к белой футболке больше, чем голы и финты – Гарету Бэйлу досталось за неудачную шутку так, словно он в паузе на матчи сборных сыграл за «Барселону», а не Уэльс. Британца не простили даже после участия в голевой комбинации с участием Бензема и Модрича.

Такая ситуация не нова для «Бернабеу» – здесь под раздачу попадали Роналду, Бензема и другие топы, не говоря уже про белые платки как предвестник скорой отставки тренера. Играть за «Реал» в образе рыцаря без страха и упрека очень сложно, но у Луки Модрича это волшебным образом получается.

Гарет Бэйл поздравил Луку Модрича с голомGetty Images

Единственный скандал в карьере хорвата случился еще до «Мадрида» – на родине Лука поучаствовал в коррупционных сделках агента Здравко Мамича, после чего он словно в каждой игре заглаживает вину. Лука затащил Хорватию в финал ЧМ-2018, стал одним из главных хэдлайнеров эпохи трехлетнего доминирования «Реала» в Лиге чемпионов, а сегодня является одним из символов его возрождения. В сентябре Модричу исполнилось 34 года, но в Испании по-прежнему нет игрока, который бы так же виртуозно чертил атаки.

Неубедительный старт сезона «Реала» связан с отсутствием Луки – в сентябре хорват получил травму аддуктора правой ноги, а в октябре ушиб четырехглавой мышцы правого бедра. Стоило Модричу набрать форму, как мадридцы разбушевались и стали выносить соперников с неприличным счетом. В прошлом туре Лука волшебно отыграл против «Эйбара» (4:0), а в этот уикенд и вовсе выдал один из лучших матчей в карьере. Хорватский профессор организовал по ассисту для Бензема и Вальверде и закольцевал матч породистым голом.

«Бернабеу» умеет не только свистеть, но и аплодировать. С поля Луку проводили стоя – почти как Роналдиньо 14 лет назад во время Класико. Феноменальная работоспособность и чтение игры позволили хорвату впервые в карьере отметиться двумя ассистами в одной игре за «Реал», а 1+2 он и вовсе впервые выбил в карьере. Лука переживает очередную молодость и благодаря его прогрессу, словно цветы на дереве в фильме «Любовь и голуби», распускаются другие игроки.

Несколько лет ходят слухи, что Лука в очередное межсезонье покинет «Реал», как и Бензема, но начинается сезон, и оба выдают такие перфомансы, что скорее Бэйл завяжет с гольфом, чем Карим и Лука куда-то свинтят. Посмотрите на француза – он так разбушевался в последних матчах, что Дешаму пора бы уже позабыть о его бэкграунде и вызвать в сборную Франции. В этом сезоне Примеры Карим влепил 10 голов в 12 матчах, а в 2019-м уже 25 – больше только у Месси (29) и Левандовского (28).

Рядом с Модричем бешено прогрессирует человек, который однажды займет его место – Федерико Вальверде. Уругваец так же тонко читает игру, обладает умением телепортироваться и пашет на поле за троих. По восприятию игры этот опорник похож на другого великого центрального полузащитника «Реала» Фернандо Редондо – в игре с «Реал Сосьедадом» Модрич угостил 21-летнего преемника сочным ассистом.

С возвращением Модрича в состав у «Реала» наконец-то появилась та самая химия, которая помогла команде три года подряд царствовать в Европе. С каждым матчем отрезков, в которых «Реал» действует легко и воздушно и напоминает безупречный механизм, становится все больше. Мадридцы только набирают обороты, и все говорит о том, что они выйдут на пик к стадии плей-офф Лиги чемпионов. Об очередном триумфе в Лиге чемпионов пока говорить рано, но темпы прогресса «Реала» и в самом деле впечатляют.

Контракт Модрича истекает летом 2021 года. К этому моменту болельщики «Реала» совершенно точно забудут, как выглядит Гарет Бэйл, зато будут все так же душевно провожать с поля хорватского гения, который целует щитки с изображением семьи перед выходом на поле.

Перес, не будь глупцом, продли соглашение с Лукой уже в январе, ведь для нынешнего «Реала» он значит не меньше, чем несколько лет назад Роналду.

«Реал» – «Реал Сосьедад» – 3:1

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