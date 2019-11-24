Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свист болельщиков в адрес полузащитника клуба Гарета Бэйла.

Валлиец отпраздновал выход Уэльса на Евро-2020 с провокационным флагом, высмеивающим его работодателей, что очень не понравилось болельщикам «Мадрида» – они гулом встречали любое действие Гарета в матче против «Сосьедада» (мадридский клуб победил со счетом 3:1).

«Я надеюсь, что фанаты не будут свистеть весь сезон. Мы хотим, чтобы болельщики поддерживали нас от начала до конца, но не можем это контролировать. Фанаты имеют право делать то, что захотят, но я призываю аплодировать всем.

Я доволен игрой и победой, Бэйл неплохо вошел в матч. Свист в его адрес? Не могу сказать, является ли он несправедливым. Каждый может думать, что хочет. Нам нужны наши фанаты, мы не можем контролировать их реакцию.

Празднование сборной Уэльса? Я не говорил с Бэйлом об этом, только поздравил его с выходом на турнир. Лучших игроков иногда освистывали, и Бэйл хорошо вошел в игру. Все, что ему нужно делать – продолжать работать на поле», – приводит слова Зидана Marca.

«Реал» уступает «Барселоне» место во главе таблицы Ла Лиги лишь по разнице мячей – у каталонцев на один забитый больше.

Летом Зидан откровенно выпроваживал Бэйла из клуба, но руководство заблокировало его уход.

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