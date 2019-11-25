Фанаты мадридского «Реала» идеально отреагировали на провокационную выходку Гарета Бэйла после выхода Уэльса на Евро-2020 – иронично переделали тот самый флаг.

Валлиец привел в ярость болельщиков «Мадрида» – он праздновал триумф национальной команды с неоднозначным флагом, высмеивающим его работодателя. Надпись на баннере гласила: «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке».

На матче «Реала» против «Сосьедада» фанаты встречали гулом каждое касание валлийца, а кое-кто на трибунах придумал ответ покреативнее. Один из болельщиков пришел на стадион с таким плакатом: «Родриго, Вини, Лукас, Бэйл. В таком порядке».

Фан намекает на значимость игрока для команды – в иерархии вингеров валлиец лишь на четвертом месте.

В «Реале» Бэйла критикуют за чрезмерное увлечение гольфом.

«Мадрид» уступает «Барселоне» место во главе таблицы Ла Лиги лишь по разнице мячей – у каталонцев на один забитый больше.

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