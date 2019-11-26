Getty Images
Mundo Deportivo: Месси получит «Золотой мяч», Роналду намерен проигнорировать церемонию
Аргентинец обгонит по наградам Роналду.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси за неделю до церемонии узнал, что «Золотой мяч» достанется ему.
Представители France Football связались с тремя соискателями – Месси, Роналду и Ван Дейком – чтобы сообщить, кто получит приз. Команда журнала, определяющего обладателя почетной награды, в понедельник побывала в Барселоне, чтобы встретиться с Лео. Репортеры сделали несколько снимков аргентинца с призом и взяли интервью – кадр должен появиться на обложке ближайшего выпуска.
По информации Mundo Deportivo, источники, близкие к игроку, не подтвердили, но и не опровергли эти слухи. Как сообщает Францеск Агулар, один из журналистов издания, главной проблемой France Football стало присутствие Роналду на церемонии – португалец в бешенстве от того, что занял третье место в голосовании следом за Ван Дейком. Криш собирается снова проигнорировать событие.
- Официально имя победителя будет объявлено 2 декабря.
- Это будет шестой «ЗМ» Месси. У Криша пять наград.