Капитан «Барселоны» Лионель Месси за неделю до церемонии узнал, что «Золотой мяч» достанется ему.

Представители France Football связались с тремя соискателями – Месси, Роналду и Ван Дейком – чтобы сообщить, кто получит приз. Команда журнала, определяющего обладателя почетной награды, в понедельник побывала в Барселоне, чтобы встретиться с Лео. Репортеры сделали несколько снимков аргентинца с призом и взяли интервью – кадр должен появиться на обложке ближайшего выпуска.

По информации Mundo Deportivo, источники, близкие к игроку, не подтвердили, но и не опровергли эти слухи. Как сообщает Францеск Агулар, один из журналистов издания, главной проблемой France Football стало присутствие Роналду на церемонии – португалец в бешенстве от того, что занял третье место в голосовании следом за Ван Дейком. Криш собирается снова проигнорировать событие.

Официально имя победителя будет объявлено 2 декабря.

Это будет шестой «ЗМ» Месси. У Криша пять наград.

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