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«Через два года ты займешь мое место». Стало известно, как Месси зазывал Неймара в «Барсу»

«Через два года ты займешь мое место». Стало известно, как Месси зазывал Неймара в «Барсу»
Eurosport

1 час назад

Пугающие слова для фанатов каталонцев и сборной Аргентины.

Лионель Месси всеми силами старался подбить Неймара на камбэк в «Барселону». Аргентинец даже прочил экс-партнеру роль первого номера в команде.

«Мы можем выиграть Лигу чемпионов лишь вместе. Через два года я уйду, а ты займешь мое место» – приводит слова Лионеля France Football.

По информации источника, аргентинец призывал бразильского игрока возродить легендарное трио с Луисом Суаресом. С парижской стороны, остаться Неймара убеждали Марко Верратти и Килиан Мбаппе.

  • С MSN в атаке «Барселона» выиграла ЛЧ в 2015 году.
  • Неймар выразил желание вернуться в Каталонию прошедшим летом, но «ПСЖ» не отпустил игрока.

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