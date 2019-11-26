Лионель Месси всеми силами старался подбить Неймара на камбэк в «Барселону». Аргентинец даже прочил экс-партнеру роль первого номера в команде.

«Мы можем выиграть Лигу чемпионов лишь вместе. Через два года я уйду, а ты займешь мое место» – приводит слова Лионеля France Football.

По информации источника, аргентинец призывал бразильского игрока возродить легендарное трио с Луисом Суаресом. С парижской стороны, остаться Неймара убеждали Марко Верратти и Килиан Мбаппе.

С MSN в атаке «Барселона» выиграла ЛЧ в 2015 году.

Неймар выразил желание вернуться в Каталонию прошедшим летом, но «ПСЖ» не отпустил игрока.

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