Французский форвард «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что до сих пор не встроился в игру команды. По словам футболиста, ему сложно предсказывать перемещения партнеров.

«Я до сих пор не понимаю движения Месси, Суареса и Дембеле. Иногда это тяжело. У тебя нет уверенности при владении мячом, это приводит к ошибкам, когда ты бьешь или пасуешь.

Я приехал летом, сезон длинный, и у меня есть необходимое время, чтобы улучшить взаимопонимание на поле с партнерами по команде и разобраться в элементах философии «Барсы», – приводит слова игрока Diario Sport.

28-летний страйкер – чемпион мира в составе Франции.

До перехода к каталонцам игрок пять лет провел в «Атлетико».

Гризманн адаптировался в «Барсе». Неймар больше не нужен

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