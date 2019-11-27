Месси получит самый несправедливый «Золотой мяч» с 2010 года. Тогда тоже выиграл Лео

В понедельник испанское издание Mundo Deportivo жахнуло инсайдом: Лео Месси выиграл «Золотой мяч», а Криштиану Роналду так взбесился, что не приедет на церемонию и не поздравит аргентинца лично. Возможно, португальца смутила не только победа главного соперника в карьере, но и собственный провал – его поставили всего лишь на третье место, сразу за Вирджилом ван Дейком.

На самом деле, именно голландец должен скандалить и ворчать, причем гораздо активнее Криша – Ван Дейка реально обделили. Дело в том, что когда «Золотой мяч» вернулся к ольдскульному формату (голосуют только журналисты), казалось, что премия наконец-то снова станет адекватной – больше никаких унылых батлов между Кришем и Лео. Да, сначала журналисты по инерции выбирали Роналду (в 2016-м и 2017-м он правда заслужил), но затем притопили за Модрича – можно было поверить, что люди из медиа следят не только за голевыми ачивками, но и за другими полезными действиями.

Лионель МессиGetty Images

Теперь опять все сломалось – репортеры дружно поставили галочку возле фамилии Месси. У внезапного триумфа Лионеля есть два объяснения:

1. Журналистов искренне бесит тщеславный и самовлюбленный Криштиану. Они считают, что будет несправедливо, если у него и Лео по итогам карьеры окажется одинаково «ЗМ». Учитывая, что Месси все чаще выпадает из-за травм (например, на старте этого сезона), пришлось поторопиться и экстренно организовать ему шестой «Золотой мяч». Ведь следующего шанса, когда такой выбор будет хоть сколько-нибудь объективным, может и не предоставиться.

2. Голы Лионеля действительно магически влияют на людей с расшатанной психикой (среди журналистов таких немало). Тогда вопросов нет: в 2019-м аргентинец взял шестую «Золотую бутсу» (рекорд всех времен), а еще роскошно прокачал штрафные – за год Лео переплюнул стенку целых 10 раз. Правда, по такой логике фаворитом следующего «ЗМ» должен стать Роберт Левандовский, а это крайне маловероятно.

Основная и самая суровая претензия к Месси – титулы. Он по привычке выиграл с «Барсой» Ла Лигу, но Лига чемпионов завершилась катастрофой на «Энфилде», а на Кубке Америки Аргентину обошли даже ребята из Перу. Неудивительно, что когда Лионеля назвали футболистом года по версии ФИФА, пресс-офицеры «Барселоны» быстренько составили список из 17 причин, почему именно Месси достоин этого приза. Среди тезисов попадались откровенно натянутые (например, «установил рекорд по победам в истории клуба»), так что над лонг-листом скорее посмеялись, чем восприняли всерьез.

Вообще, поражение Ван Дейка в гонке за «Золотой мяч» – привет как раз из тех времен, когда лучшего выбирали тренеры из Брунея и других экзотических локаций. Голландский защитник выиграл ЛЧ и Суперкубок Европы, рекордно стартовал в АПЛ, но главное – внес в Красную книгу всех форвардов, которые хоть раз обыгрывали Вирджила. Объективнее всех уровень центрдефа оценил Юрген Клопп: «Месси – лучший игрок поколения. Но ван Дейк – лучший игрок прошлого сезона». Если нужно беспристрастное мнение человека не из «Ливерпуля», то оно тоже есть. «Отдал бы «Золотой мяч» игроку «Ливерпуля» – Мане, Салаху или Ван Дейку», – это произнес Эден Азар.

Лионель Месси выиграл «Золотую бутсу»Getty Images

И таких авторитетных мнений еще навалом: никто не спорит, что Месси провел грандиозный год, но Ван Дейк внес уникальный вклад в победу «Ливерпуля» в ЛЧ. Возможно, это был лучший перформанс защитника с 2006 года, когда царил Фабио Каннаваро – теперь вообще непонятно, что должен выдать игрок этого амплуа, чтобы ему достался «ЗМ».

Последний раз результат голосования за «Золотой мяч» был таким абсурдным в 2010 году. По логике журналистов приз выиграл триумфатор ЛЧ Уэсли Снейдер, фанаты и эксперты разрывались между Иньестой и Хави – парнями, которые уничтожили всех на чемпионате мира. Но формальным победителем стал чемпион Испании Лионель Месси. Почему? Да потому что это Лео, вот и все. Хватит придумывать длинные списки с причинами или искать логику там, где ее просто нет. Нужно лишь смириться с тем, что Месси любят больше, чем всех остальных – наверное, он это заслужил.

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