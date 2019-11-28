Бельгийский вингер «Реала» Эден Азар получил ушиб ноги в матче пятого тура Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2).

Изначально существовали опасения, что Азар вывихнул ногу и не сыграет в матче с «Барселоной», но их развеяла испанская газета Marca. Согласно ее источникам, у Эдена нет вывиха – он получил всего лишь ушиб и пропустит не более 10 дней.

«Барса» и «Реал» проведут очную игру 18 декабря, матч пройдет на «Камп Ноу».

В матче против «ПСЖ» Азар не отметился результативными действиями.

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