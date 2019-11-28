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Marca: Вальверде подписал новый контракт с «Реалом», отступные – 750 млн евро
«Галактикос» застраховали себя от потери перспективного полузащитника.
Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде подписал новый контракт с клубом.
Соглашение рассчитано до 2025 года. По данным Marca, в контракте прописана клаусула, согласно которой другой клуб сможет выкупить права на Вальверде за 750 миллионов евро.
- В чемпионате Испании-2019/20 Федерико провел 9 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
- Предыдущий контракт Вальверде с «Реалом» был рассчитан до 2021 года.
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