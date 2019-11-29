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Окружение Месси отрицает, что Лео просил Неймара вернуться после вылета от «Ливерпуля»

Окружение Месси отрицает, что Лео просил Неймара вернуться после вылета от «Ливерпуля»
Eurosport

19 мин. назад

Месси в те дни изолировался и ни с кем не общался.

Близкие к Лионелю Месси люди не подтвердили информацию, что капитан «Барсы» после вылета из Лиги чемпионов-2018/19 просил Неймара вернуться в Каталонию.

В начале недели France Football стрельнул инсайдом, будто после злополучного полуфинала Лео написал Неймару в WhatsApp: «Мы можем выиграть Лигу чемпионов лишь вместе. Через два года я уйду, а ты займешь мое место».

Испанское издание Mundo Deportivo связалось с близкими к Месси людьми, и те выразили сомнение в данной информации. По их словам, после разгрома в Ливерпуле Лео замкнулся в себе, практически не проявлял никакой активности в соцсетях и не отвечал ни на какие сообщения в WhatsApp.

  • Неймар летом пытался вернуться в «Барселону», но «ПСЖ» не отпустил бразильца.
  • После ухода Нея «Барса» дважды оглушительно вылетела из ЛЧ, крупно проигрывая после домашних побед «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4). Неймар с «ПСЖ» оба раза вылетел в 1/8 финала.

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