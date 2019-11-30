«Реал» в матче 15-го тура чемпионата Испании одержал выездную победу над «Алавесом» – 2:1.

На 65-й минуте нападающий «Алавеса» Лукас Перес реализовал пенальти и сделал счет равным. Сразу после гола в штрафную «Реала» вбежал Алеиш Видаль и показал неприличный жест фанатам «галактикос».

Капитан гостей Серхио Рамос пожаловался на поведение Видаля главному арбитру, однако тот не удалил Алеиша с поля. На момент жалобы Рамоса у Видаля уже была желтая карточка, полученная им в первом тайме.

«Реал» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры, «Алавес» – 13-ю.

В 2015-2018 гг. Видаль выступал за «Барселону».

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