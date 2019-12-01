Тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о том, кому стоит отдать «Золотой мяч». Для коуча каталонцев выбор очевиден.

«Не слежу за этими церемониями, потому что они слишком длинные. Я бы проголосовал за того же, за кого и вы, очевидно. Я бы проголосовал за лучшего. Каждый год вы голосуете, основываясь на индивидуальных выступлениях в течение сезона. Но если вам нужно отдать приз лучшему, давайте просто отдадим его Месси, и проблема будет решена», – приводит слова специалиста Goal.

На награду в 2019 году помимо Месси претендуют Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк.

Ожидается, то приз достанется аргентинцу. Это будет его шестой «ЗМ», у Криша – пять.

Месси получит самый несправедливый «Золотой мяч» с 2010 года. Тогда тоже выиграл Лео

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