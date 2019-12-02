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Бесподобные, восхитительные, божественные сэйвы Тер Штегена в матче с «Атлетико»

Бесподобные, восхитительные, божественные сэйвы Тер Штегена в матче с «Атлетико»
Eurosport

1 час назад

Нет, мы не преувеличиваем – ты только посмотри на них.

В матче 15-го тура чемпионата Испании встретились «Атлетико» и «Барселона».

За клиншит каталонцы должны благодарить своего вратаря Марк-Андре тер Штегена. Сперва немец чудесным образом выловил удар защитника «индейцев» Марио Эрмосо.

А затем сотворил волшебство после удара Альваро Мораты. Поставьте этому парню памятник возле «Камп Ноу»!

  • Каталонцы вырвали победу в самом конце встречи благодаря голу Лионеля Месси – 1:0.
  • «Барса» с 31 баллом делит первое место с «Реалом», «Атлетико» опустился на шестое место (25).
  • Тер Штеген – второй вратарь сборной Германии после Мануэля Нойера.

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