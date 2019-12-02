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Бесподобные, восхитительные, божественные сэйвы Тер Штегена в матче с «Атлетико»
Нет, мы не преувеличиваем – ты только посмотри на них.
В матче 15-го тура чемпионата Испании встретились «Атлетико» и «Барселона».
За клиншит каталонцы должны благодарить своего вратаря Марк-Андре тер Штегена. Сперва немец чудесным образом выловил удар защитника «индейцев» Марио Эрмосо.
А затем сотворил волшебство после удара Альваро Мораты. Поставьте этому парню памятник возле «Камп Ноу»!
- Каталонцы вырвали победу в самом конце встречи благодаря голу Лионеля Месси – 1:0.
- «Барса» с 31 баллом делит первое место с «Реалом», «Атлетико» опустился на шестое место (25).
- Тер Штеген – второй вратарь сборной Германии после Мануэля Нойера.
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