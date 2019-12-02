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Месси опять замаскировал слабую игру «Барселоны». «Атлетико» был лучше

Месси опять замаскировал слабую игру «Барселоны». «Атлетико» был лучше
Данил Тармасинов

44 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Хватит терпеть Вальверде.

Если забить в гугл слово Messidependencia, то обнаружится примерно 168 тысяч записей – твиты, видео, аналитические заметки, блоги, статьи алармистов и так далее. Любому человеку, хоть немного знакомому с устройством корней латинских языков, уже понятно, что оно означает – тотальная зависимость от Лионеля Месси.

Удивительно, что после твиттер-хэштега самой популярной выдачей оказался текст на Bleacher Report с заголовком «Сейчас самое время остановить Messidependencia «Барселоны». И еще удивительнее, что под хлестким названием стоит дата – 6 мая 2013 года, то есть больше шести лет назад. Это произошло после победы над «Бетисом» со счетом 4:2, Лео тогда сделал дубль. Немного о тех реалиях – на «Камп Ноу» еще играли Давид Вилья и Алексис Санчес, команду тренировал Тито Виланова, а сам аргентинец пятью месяцами ранее побил рекорд Герда Мюллера по голам за календарный год.

И уже тогда говорили о зависимости «Барсы» от Месси. Безусловно, от одного из пяти величайших футболистов в истории невозможно быть независимым, но при Эрнесто Вальверде влияние Лионеля на результат стало просто огромным.

Пока просто цифры, доступные в четыре клика на WhoScored: в девяти матчах Примеры Гений из 22 мячей «Барселоны» поучаствовал в 14 – девять забил, для пяти отдал. Еще два щелчка мышкой: из восьми голов со стандартов Лео положил в сетку четыре. Он лидирует в команде по ударам в створ, дальним выстрелам и ключевым передачам. Короткого визуального наблюдения достаточно, чтобы рассмотреть, как сильно завязан весь футбол каталонцев на маленьком шустрике под десятым номером.

Такой подход к атаке был бы хоть как-то оправдан, если бы у «Барселоны» был слабый состав. Но у Вальверде есть выдыхающийся Суарес, креативный Гризманн, реактивный Дембеле и молодые Фати и Перес. На первых трех страйкеров правление «блауграны» потратило суммарно больше 300 миллионов евро, но сейчас эта гора денег нужна только за тем, чтобы Месси обыгрывался с ней в стенку перед штрафной. Лучшая иллюстрация фразы, что бабки ничего не решают в футболе.

Из-за такого доминирования Месси с мячом медленнее протекают адаптация Гризманна и развитие Фати. Наверняка они могли бы лучше взаимодействовать с капитаном «Барселоны», но при Вальверде команда действует по принципу «Отдай мяч Лео и отойди». Эрнесто люто повезло, что аргентинец в такой фантастической форме, что решает матчи даже без поддержки Жорди Альбы на левом краю. Сменщики основного латераля пока слабоваты, но и в одиночку Лионелю достаточно одного момента.

Лионель Месси («Барселона»), Томас Парти («Атлетико» Мадрид)

Лионель Месси («Барселона»), Томас Парти («Атлетико» Мадрид)Getty Images

Отличный пример – собственно игра с «Атлетико». Это объективно были не самые удачные 90 минут в жизни Месси. Он коснулся мяча 99 раз (третий результат в команде, аномально много), но избавлялся от него с точностью 68,2%, то есть каждый третий пас летел чужому. Гений допустил пять потерь и все равно схватывал передачи от партнеров, потому что в раздевалке остальным ничего не сказали, кроме как «Ищите в атаке Лео, он решит».

Гол на 86-й минуте – чисто индивидуальная заслуга десятки, его прохода по флангу, смещения, чувства позиции и хлесткого удара с левой. По xG «Атлетико» должен был забивать 2, «Барса» не наиграла и на один, но вовремя подтащил Тер Штеген и включился Месси.

Это укладывается в парадигму нынешнего сезона, при котором у «сине-гранатовых» возникают гигантские проблемы в выездных матчах. У «Барселоны» в гостях подскакивает процент владения мячом, но при этом падает точность передач. Такое же западение статистики идет у Месси, которые заметно реже бьет по воротам за пределами «Камп Ноу» и, как следствие, положил в сетку в два раза меньше банок.

Аутсайдеры с не такими прокаченными составами чаще отдают территорию каталонцам, но те не знают, что с ней делать из-за низкой обороны соперников. Вот и на «Ванда Метрополитано» «блауграна» начитерила 66% владения, но пропустила заметно больше контратак и едва унесла ноги от злых «индейцев». Безусловно, в подобных ситуациях возрастает ответственность Жерара Пике и его партнеров, и защита явно не справляется при большом преимуществе на поле и малой вовлеченности в игру на своей трети.

Но у Вальверде хватает духа только на маринад людей типа Ракитича, но он не может сделать то же самое с символом «Барсы» Пике. Эрнесто ведет себя как идеальный тренер под Месси – хвалит на пресс-конференциях, всюду и везде отмечает заслуги капитана, не загоняет в рамки и не заставляет отрабатывать в обороне. Лео отплачивает ему голами и сохраняет баску рабочее место.

Лионель Месси, Эрнесто Вальверде

Лионель Месси, Эрнесто ВальвердеGetty Images

Но все уже горит и требует пересмотра функций Гения на поле. Как только у Лионеля сядут батарейки, перед Вальверде сядут клубные боссы, пододвинут листочек с ручкой и прикажут написать заявление по собственному. В двух проваленных матчах плей-офф ЛЧ именно Месси растворился и никуда не вытащил «сине-гранатовых».

Сейчас «Барса» идет по такому же пути, и им очень повезет, если при внезапном спаде Лео тащером станет кто-то из его партнеров. Потому что без прикрытия от Месси Эрнесто Вальверде кажется слабым тренером, плохо работающим по ходу матчей и за три года не выстроившим командные связи. С каждой неделей эта ширма опускается все сильнее – нужен лишь идеальный момент, чтобы занавес рухнул, и все увидели слабейшую «Барселону» в XXI веке.

«Атлетико» (Мадрид) – «Барселона» – 0:1

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