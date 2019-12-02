Если забить в гугл слово Messidependencia, то обнаружится примерно 168 тысяч записей – твиты, видео, аналитические заметки, блоги, статьи алармистов и так далее. Любому человеку, хоть немного знакомому с устройством корней латинских языков, уже понятно, что оно означает – тотальная зависимость от Лионеля Месси.

Удивительно, что после твиттер-хэштега самой популярной выдачей оказался текст на Bleacher Report с заголовком «Сейчас самое время остановить Messidependencia «Барселоны». И еще удивительнее, что под хлестким названием стоит дата – 6 мая 2013 года, то есть больше шести лет назад. Это произошло после победы над «Бетисом» со счетом 4:2, Лео тогда сделал дубль. Немного о тех реалиях – на «Камп Ноу» еще играли Давид Вилья и Алексис Санчес, команду тренировал Тито Виланова, а сам аргентинец пятью месяцами ранее побил рекорд Герда Мюллера по голам за календарный год.

И уже тогда говорили о зависимости «Барсы» от Месси. Безусловно, от одного из пяти величайших футболистов в истории невозможно быть независимым, но при Эрнесто Вальверде влияние Лионеля на результат стало просто огромным.

Пока просто цифры, доступные в четыре клика на WhoScored: в девяти матчах Примеры Гений из 22 мячей «Барселоны» поучаствовал в 14 – девять забил, для пяти отдал. Еще два щелчка мышкой: из восьми голов со стандартов Лео положил в сетку четыре. Он лидирует в команде по ударам в створ, дальним выстрелам и ключевым передачам. Короткого визуального наблюдения достаточно, чтобы рассмотреть, как сильно завязан весь футбол каталонцев на маленьком шустрике под десятым номером.

Такой подход к атаке был бы хоть как-то оправдан, если бы у «Барселоны» был слабый состав. Но у Вальверде есть выдыхающийся Суарес, креативный Гризманн, реактивный Дембеле и молодые Фати и Перес. На первых трех страйкеров правление «блауграны» потратило суммарно больше 300 миллионов евро, но сейчас эта гора денег нужна только за тем, чтобы Месси обыгрывался с ней в стенку перед штрафной. Лучшая иллюстрация фразы, что бабки ничего не решают в футболе.

Из-за такого доминирования Месси с мячом медленнее протекают адаптация Гризманна и развитие Фати. Наверняка они могли бы лучше взаимодействовать с капитаном «Барселоны», но при Вальверде команда действует по принципу «Отдай мяч Лео и отойди». Эрнесто люто повезло, что аргентинец в такой фантастической форме, что решает матчи даже без поддержки Жорди Альбы на левом краю. Сменщики основного латераля пока слабоваты, но и в одиночку Лионелю достаточно одного момента.

Лионель Месси («Барселона»), Томас Парти («Атлетико» Мадрид)Getty Images

Отличный пример – собственно игра с «Атлетико». Это объективно были не самые удачные 90 минут в жизни Месси. Он коснулся мяча 99 раз (третий результат в команде, аномально много), но избавлялся от него с точностью 68,2%, то есть каждый третий пас летел чужому. Гений допустил пять потерь и все равно схватывал передачи от партнеров, потому что в раздевалке остальным ничего не сказали, кроме как «Ищите в атаке Лео, он решит».

Гол на 86-й минуте – чисто индивидуальная заслуга десятки, его прохода по флангу, смещения, чувства позиции и хлесткого удара с левой. По xG «Атлетико» должен был забивать 2, «Барса» не наиграла и на один, но вовремя подтащил Тер Штеген и включился Месси.

Это укладывается в парадигму нынешнего сезона, при котором у «сине-гранатовых» возникают гигантские проблемы в выездных матчах. У «Барселоны» в гостях подскакивает процент владения мячом, но при этом падает точность передач. Такое же западение статистики идет у Месси, которые заметно реже бьет по воротам за пределами «Камп Ноу» и, как следствие, положил в сетку в два раза меньше банок.

Аутсайдеры с не такими прокаченными составами чаще отдают территорию каталонцам, но те не знают, что с ней делать из-за низкой обороны соперников. Вот и на «Ванда Метрополитано» «блауграна» начитерила 66% владения, но пропустила заметно больше контратак и едва унесла ноги от злых «индейцев». Безусловно, в подобных ситуациях возрастает ответственность Жерара Пике и его партнеров, и защита явно не справляется при большом преимуществе на поле и малой вовлеченности в игру на своей трети.

Но у Вальверде хватает духа только на маринад людей типа Ракитича, но он не может сделать то же самое с символом «Барсы» Пике. Эрнесто ведет себя как идеальный тренер под Месси – хвалит на пресс-конференциях, всюду и везде отмечает заслуги капитана, не загоняет в рамки и не заставляет отрабатывать в обороне. Лео отплачивает ему голами и сохраняет баску рабочее место.

Лионель Месси, Эрнесто ВальвердеGetty Images

Но все уже горит и требует пересмотра функций Гения на поле. Как только у Лионеля сядут батарейки, перед Вальверде сядут клубные боссы, пододвинут листочек с ручкой и прикажут написать заявление по собственному. В двух проваленных матчах плей-офф ЛЧ именно Месси растворился и никуда не вытащил «сине-гранатовых».

Сейчас «Барса» идет по такому же пути, и им очень повезет, если при внезапном спаде Лео тащером станет кто-то из его партнеров. Потому что без прикрытия от Месси Эрнесто Вальверде кажется слабым тренером, плохо работающим по ходу матчей и за три года не выстроившим командные связи. С каждой неделей эта ширма опускается все сильнее – нужен лишь идеальный момент, чтобы занавес рухнул, и все увидели слабейшую «Барселону» в XXI веке.

«Атлетико» (Мадрид) – «Барселона» – 0:1

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