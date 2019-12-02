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«Атлетико» наиграл на победу, но Месси было плевать. Вот его гол-спаситель
Видимо, сегодня Лео отправится получать «Золотой мяч».
«Барселона» с минимальным перевесом выиграла у «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» – автором единственного гола стал капитан каталонцев Лионель Месси.
Мадридцы выглядели увереннее и были более близки к забитому мячу, но 32-летний Лео показал класс на 86-й минуте. Он пошел с правого фланга в центр, протащил мяч вперед, обыгрался с Суаресом, набежал на скидку Луиса и неотразимо пробил в левый от себя угол.
- После 15-го тура чемпионата Испании турнирную таблицу возглавляют «Барса» и «Реал» – обе команды набрали по 31 очку.
- «Атлетико» идет на шестом месте с 25 баллами.
Месси опять замаскировал слабую игру «Барселоны». «Атлетико» был лучше
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