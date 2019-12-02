Eurosport
Гризманн погладил фотографию Симеоне перед матчем с «Атлетико»
Необычный ритуал.
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн перед матчем с бывшим клубом сделал необычный жест на стадионе «Атлетико».
Проходя по подтрибунному помещению «Ванда Метрополитано», 28-летний француз коснулся висящей на стене фотографии Диего Симеоне – главного тренера мадридского клуба.
- «Барса» победила благодаря единственному голу Лионеля Месси.
- В летнее трансферное окно Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» за 120 миллионов евро.
«Атлетико» наиграл на победу, но Месси было плевать. Вот его гол-спаситель
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