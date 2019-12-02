Испанское издание Marca утверждает, что капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получит шестой «Золотой мяч» в карьере.

По данным источника, Месси на 64 очка опередил Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля», тройку замкнул нападающий мерсисайцев Мохамед Салах. Криштиану Роналду остался на четвертом месте. Дальше места в топ-10 определились следующим образом: Садио Мане, Алиссон, Килиан Мбаппе, Френки де Йонг, Маттейс де Лигт и Эден Азар. Голкипер «Ливерпуля» Алиссон – главный претендент на приз лучшему вратарю, который носит имя Льва Яшина.

В число 30 претендентов впервые за 26 лет не вошел ни один испанец.

Сейчас 32-летний Месси имеет пять «Золотых мячей», столько же – у Криштиану Роналду.

Ранее инсайд о победе Месси раздобыли журналисты Mundo Deportivo.

Церемония начнется сегодня, 2 декабря, в 22:30 по московскому времени.

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