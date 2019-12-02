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«Реал» представил четвертый комплект формы с золотыми вкраплениями

«Реал» представил четвертый комплект формы с золотыми вкраплениями
Eurosport

41 мин. назад

А пятый, шестой и седьмой комплекты будут?

Мадридский «Реал» представил четвертый комплект формы. Прикид выставлен в продажу в ограниченном количестве.

В онлайн-шопе мадридского клуба можно купить джерси, куртки и спортивные брюки. Главный элемент дизайна – золотистое конфетти, с которым ассоциируются чемпионские празднования. Стоимость коллекции варьируется от 75 до 130 долларов.

  • После 15 туров чемпионата Испании «Реал» идет наравне с «Барселоной», каждая команда набрала по 31 очку.
  • Мадридцы досрочно обеспечили выход из группы в Лиге чемпионов, хотя в турнирной таблице уступают «ПСЖ».

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